MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek'ten yarışmacıya sert tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 20:04 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında sunucu Fatih Ürek, tartışma çıkartan yarışmacıya sert tepki gösterdi.

Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek'ten yarışmacıya sert tepki

Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde Fatih Ürek, Sevgül Hanım'ın verdiği puanlardan sonra çıkan tartışmayı sert bir şekilde bitirdi . Sevgül Hanım'ın puanlamasında 5 puan verdiği tatlının, gelini Cansu'ya ait olması büyük bir tartışmanın ortaya çıkmasına sebep oldu.

Özellikle Nurten Hanım ve Özlem sert tepki gösterdi. Cansu açıklamasında kaynanasının estetik görünen tabağa 5 vereceğini bildiğini söyledi.

Bu açıklamayı bir tüyo olarak algılayan yarışmacılar tartışmanın tansiyonunu giderek arttırdı. Programdaki "Gelinimin tabağını bulayım, ona 5, diğerlerine 1 vereceğim!" söyleminin arkasına sığınan Sevgül Hanım, büyük eleştiriler almaya başladı.

Nurten Hanımın da aynı söylemi kullandığını hatırlatan Fatih Ürek ise, gerginliğin tırmanmasıyla "Sevgül Hanım buldum ve verdim diyor! Artık tartışması yok! Bitti!" diyerek sert bir şekilde tartışmayı sonlandırdı.

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