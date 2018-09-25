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Gelinim Mutfakta'da gelinler gerildi!

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler Başak ve Yasemin arasında sert bir tartışma yaşandı! Gelinlerin gerilimi kaynanalara da yansıdı.

Gelinim Mutfakta'da gelinler gerildi!

Gelinim Mutfakta yarışmacıları özentilik tartışmasına tutuştu. Gelin adaylarından Yasemin, Karadenizlilere özgü başörtüsü ile programa geldi. Bu durumdan rahatsız olan diğer gelin adayı Başak durumdan rahatsız oldu. Başak, sarış şekli yüzünden diğer gelin adayına sataşmaya başladı.

Yarışmada bu şekilde kullananın sadece kendisinin olduğunu söyledi ve Yasemin'i kendisini taklit etmekle suçladı.

Yasemin ve diğer gelinler ise, bu suçlamaya karşı şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Yasemin, bu tarz bir başörtüsünü ve sarış şeklini herkesin yapabileceğini savunurken, Başak inatla kendisini taklit ettiğini söyledi. Yasemin ve Başak arasında bu anlardan sonra sert bir tartışma çıktı.

Tartışma kaynanalar odasına da sıçradı. Hanife Hanım dışındaki diğer kaynanalar Başak'ın yaptığını kınadılar.

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