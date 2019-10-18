Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Ekim Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 18 Ekim Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 375. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Hatice Şener-Kübra Birlik ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "fırında sütlaç" tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 375. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Hatice Şener-Kübra Birlik ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 75. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Gelin Kübra ve kayınvalidesi Hatice Şener haftanın en az puanını alan çift oldu ve yarışmadan elendi.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'nın 75. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı. Hafta boyunca 76 puan toplayan Elif 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 375. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Kübra Birlik aldı. Çeyrek altını ise Dilek kazandı!



