MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Ekim Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 375. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 75. hafta finalinde gelinler fırında sütlaç yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya 18 Ekim Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 18 Ekim Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 375. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Hatice Şener-Kübra Birlik ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "fırında sütlaç" tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 375. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Hatice Şener-Kübra Birlik ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 75. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Gelin Kübra ve kayınvalidesi Hatice Şener haftanın en az puanını alan çift oldu ve yarışmadan elendi.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'nın 75. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı. Hafta boyunca 76 puan toplayan Elif 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 375. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Kübra Birlik aldı. Çeyrek altını ise Dilek kazandı!


PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Buldu yeni rolü için tanınmaz hale geldi!Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Buldu yeni rolü için tanınmaz hale geldi!
Haluk Levent Emine Bulut'un kızını ziyaret ettiHaluk Levent Emine Bulut'un kızını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta gelinim mutfakta 18 ekim cuma sonuçları gelinim mutfakta kim elendi Gelinim Mutfakta kim birinci oldu gelinim mutfakta hafta birincisi fatih ürek gelinim mutfakta son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

3 milyon aboneye büyük kolaylık

3 milyon aboneye büyük kolaylık

Juve'den Merih için asker selamı açıklaması!

Juve'den Merih için asker selamı açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Buldu yeni rolü için tanınmaz hale geldi!

Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Buldu yeni rolü için tanınmaz hale geldi!

Haluk Levent Emine Bulut'un kızını ziyaret etti

Haluk Levent Emine Bulut'un kızını ziyaret etti

Russell Crowe’dan Cem Yılmaz’a sürpriz mesaj

Dünyaca ünlü isim mesaj atınca! 'Amcamın oğlu olsa yapmaz'

Pelin Akil ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdi

İkizlerin yüzünü ilk kez gösterdi

Lady Gaga kucak dansı yaparken düştü

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Nilperi Şahinkaya: Kerem beni üzmedi

Biz öpüşme sahnesi varsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.