MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti! "Kazadan sonra tek tek mal varlığı sayıldı"

Son yıllarda ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar katıldığı yayında olay iddialarda bulundu. İbrahim Tatlıses’in Bodrum’daki kazasının ardından çocukları mal varlığını tek tek kayda aldı.

İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti! "Kazadan sonra tek tek mal varlığı sayıldı"

Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın iddiaları gündemde. Gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çekerken eski menajer Tatlıses ailesine dair bildiklerini Gel Konuşalım'a anlattı.

Şule Hanım İbrahim Tatlıses’i otel konusunda savcılığa şikayet ettiğini söyleyerek "Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik" dedi.

İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti! "Kazadan sonra tek tek mal varlığı sayıldı" 1

"MELEK VE İDO BABALARININ MAL VARLIĞINI LİSTELEDİ"

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Bodrum kazası sonrasında türkücünün yanında olduğunu söyledi. Ece Erken ise "Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?" diye sordu.

Şule Hanım bu soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti! "Kazadan sonra tek tek mal varlığı sayıldı" 2

"Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular."

İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti! "Kazadan sonra tek tek mal varlığı sayıldı" 3

MELEK ZÜBEYDE İLE KAVGA ETTİ

Eski menajer konuşmasının devamında "Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi" iddiasında bulundu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak?Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak?
Son bölüm olay oldu! "Bir hafta nasıl bekleyeceğiz?"Son bölüm olay oldu! "Bir hafta nasıl bekleyeceğiz?"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.