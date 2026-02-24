İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti! "Kazadan sonra tek tek mal varlığı sayıldı"

Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın iddiaları gündemde. Gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çekerken eski menajer Tatlıses ailesine dair bildiklerini Gel Konuşalım'a anlattı.

Şule Hanım İbrahim Tatlıses’i otel konusunda savcılığa şikayet ettiğini söyleyerek "Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik" dedi.

"MELEK VE İDO BABALARININ MAL VARLIĞINI LİSTELEDİ"

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Bodrum kazası sonrasında türkücünün yanında olduğunu söyledi. Ece Erken ise "Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?" diye sordu.

Şule Hanım bu soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular."

MELEK ZÜBEYDE İLE KAVGA ETTİ

Eski menajer konuşmasının devamında "Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi" iddiasında bulundu.