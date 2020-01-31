Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Fatih Ürek'ten şaşırtan karar! Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 31 Ocak 2020 Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Gönül-Dilara Aydoğan aldı. Gelinim Mutfakta'nın 90. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu ancak bir sürpriz yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde, toplamında en düşük puanları Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Gönül-Dilara Aydoğan aldı. Gelinim Mutfakta'nın 90. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. En düşük puan alan Nurcan-Nihan Fevzioğlu çifti oldu. Ancak Fatih Ürek, yarışmanın 450. bölümü olması nedeniyle bu hafta eleme yapmayacağını açıkladı. Ürek'in müjdeli haberini duyan Nurcan-Nihan Fevzioğlu büyük sevinç yaşadı.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 450. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

Hafta toplamında en yüksek puanları alan Özden-Burçin Saruhan ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftler aldı. Beş altın bileziğin sahibi ie Burçin Saruhan oldu.





