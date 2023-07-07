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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 Temmuz 2023 puan durumu

07.07.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismin kim olduğu tüm yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan son yemeklerin ardından verilecek son puanlarla birlikte haftanın kazananı belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 Temmuz 2023 puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 Temmuz 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi merak ediliyor. Sezon finali yaklaşırken yarışmadan elenen ismin kim olduğu da araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği programda, 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kayınvalidesi bugün verilecek olan son puanların ardından belli olacak. Yarışma takipçileri Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılacak olan 'kaynana çatlatan' tarifinin ardından belli olacak. Kayınvalilerden ve Nursel Ergin'den en yüksek puanı alan gelin 7 altın bilezğin sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen isimde bugün belli olacak. Yarışmadan elenen kayınvalide ve gelin belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

gelinim

GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

1 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir. Kayınvalideler de gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altını alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 7 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

Eğer herhangi bir yarışmacı yemekte malzemesini eksik kullanırsa -2 ceza puanı alır. Eğer gelinler eşit puan alırlarsa eşit puan alan gelinler kuraya girer. Kurada kayınvalide topun birini kaldırıp sunucuya verir. Topun içinde hangi gelinin adı çıkarsa çeyrek ona verilir.

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