Gelinim Mutfakta kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi nedir? Kağıt kebabı malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın 612. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek kağıt kebabı oldu. Antakya’ya özgü bir yemek olan kağıt kebabı Malatya ve Elazığ yörelerinde de yapılıyor. Kağıt kebabı tarifi kısaca yanmaz bir fırın kağıdının içinde kuzu veya tavuk eti ve sebzelerin buluşturulması olarak tanımlanabilir. Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi...

KAĞIT KEBABI MALZEMELERİ

250 gram tavuk göğsü

Bir tutam pul biber

Bir tutam karabiber

Bir tutam kekik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1adet havuç

1adet orta boypatates

1 çay bardağı bezelye

100 gr. mantar

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

Bir tutam tuz

2 yaprak reyhan

KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?

Tavuklar küçük küçük doğranır ve bir kaba zeytinyağı ile baharatları eklenerek marine edilir. Daha sonraki adımda soğan, havuç ve patatesler küp küp doğranır. Mantarlar soyularak dört parçaya kesilir. Bekletilen tavuklar tencereye alınır ve suyunu salmadan sosuyla birlikte sote edilir. Daha sonra soğanları ilave edilerek karıştırılır. Bir sonraki adımda mantarlar eklenerek karıştırma işlemine devam edilir.

Soğanlar ve mantarla özleşen tavuğa haşlanan havuç, patates ve bezelyeyi eklenerek karıştırılır. Sonrasında salça, tuz ve suyunu da konulur. Bir-iki dakika karıştırılır ve altı kapatılır.