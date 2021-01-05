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Gelinim Mutfakta kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi nedir? Kağıt kebabı malzemeleri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 05.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi nedir? Kağıt kebabı malzemeleri nelerdir?

Gelinim Muftakta kağıt kebabı tarifi ile yeniden gündeme gelmeye başladı. 612. bölümünde yarışmacıların hazırladığı kağıt kebabı tarifi televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle kağıt kebabı tarifi konusunda araştırma yapılmaya başlandı. Peki kağıt kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi nedir? Kağıt kebabı malzemeleri nelerdir? Kağıt kebabı nerenin yemeği? İşte tüm merak edilenler...

Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın 612. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek kağıt kebabı oldu. Antakya’ya özgü bir yemek olan kağıt kebabı Malatya ve Elazığ yörelerinde de yapılıyor. Kağıt kebabı tarifi kısaca yanmaz bir fırın kağıdının içinde kuzu veya tavuk eti ve sebzelerin buluşturulması olarak tanımlanabilir. Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta kağıt kebabı tarifi...

KAĞIT KEBABI MALZEMELERİ

  • 250 gram tavuk göğsü
  • Bir tutam pul biber
  • Bir tutam karabiber
  • Bir tutam kekik
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1adet havuç
  • 1adet orta boypatates
  • 1 çay bardağı bezelye
  • 100 gr. mantar
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 adet soğan
  • Bir tutam tuz
  • 2 yaprak reyhan

KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?

Tavuklar küçük küçük doğranır ve bir kaba zeytinyağı ile baharatları eklenerek marine edilir. Daha sonraki adımda soğan, havuç ve patatesler küp küp doğranır. Mantarlar soyularak dört parçaya kesilir. Bekletilen tavuklar tencereye alınır ve suyunu salmadan sosuyla birlikte sote edilir. Daha sonra soğanları ilave edilerek karıştırılır. Bir sonraki adımda mantarlar eklenerek karıştırma işlemine devam edilir.

Soğanlar ve mantarla özleşen tavuğa haşlanan havuç, patates ve bezelyeyi eklenerek karıştırılır. Sonrasında salça, tuz ve suyunu da konulur. Bir-iki dakika karıştırılır ve altı kapatılır.

Yağlı kağıtlar serilir ve ortasına tek porsiyonluk olacak şekilde harç paylaştırılır. Eşit büyüklükte katlanır ve fırın tepsisine dizilir. Tüm yemek pay edildikten sonra 200 derece ısıtılan fırında 15 dakika pişirilir. Pişen yemek ortadan kesilerek servis edilir.

KAĞIT KEBABI YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Tavukların atılmasından sonra yüksek ısıda hızlı hareketlerle tavuklar sotelenir. Bu aşamada tavukların su salmaması oldukça önemlidir. Sebzelerin pişme dakikalarına göre tencereye ilave edilmesi gerekir.


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