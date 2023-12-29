Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 29 Aralık 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 29 Aralık kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birincisi belli oldu. Haftanın son yarışında en iyi tabağı çıkararak diğer annelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altın sahibi olan Yeşim oldu.

Hafta boyu en çok puan toplayan iki gelin adayı 65 puanl Yeşim ve Tuğba arasında kura yapıldı. Kazanan yeniden Yeşim oldu ve 10 altın bileziği koluna taktı. Geçen hafta birinci olan gelin ise Yeşim olmuştu.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta eleme yaşanmayan Gelinim Mutfakta'da bu hafta giden isim açıklandı. Oylama sonucunda yarışmaya yeni sene öncesi veda eden gelin Gamze oldu.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı. Geçen haftanın kazananı Yeşim olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 ARALIK 2023

Gelinim Mutfakta 29 Aralık Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın puan durumu (22 Aralık 2023 Cuma):

Yeşim gelin: 81

Tuğba gelin: 68

Aleyna gelin: 67

Gamze gelin: 60







