Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nursel Ergin evli mi?

Var Mısın Yok Musun yarışmasının ardından dizi ve yemek programı gibi çeşitli projelerde yer alan Nursel Ergin, samimiyeti ve güler yüzü nedeniyle birçok kişinin beğenisini kazandı. Peki Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

30 Temmuz 1980’de İstanbul’da doğan Nursel Ergin, yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı olan Nursel Ergin’in kızının babasının ismi bilinmiyor.

"Var mısın Yok musun?" yarışmasıyla ilk ekran deneyimini yaşayan Nursel Ergin, yarışma sayesinde samimiyeti, içtenliği ve esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazandı.

Yarışmanın ardından Cam Kırıkları dizisinde Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, diziden sonra, Mutfağım adındaki yemek programıyla ekran karşısına çıktı.

Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015’te Nursel'in Mutfağı adındaki yemek programının sunuculuğunu üstlendi.



