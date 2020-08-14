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Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 22:21 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile Kanal D ekranlarındaki serüvenine devam ediyor. Öğlen kuşağının beğenilerek izlene programı Gelinim Mutfakta, iddialı gelinler ve kaynanalarını stüdyoda ağırlayacak. En güzel yemekleri yapan gelinler altın ödüllerini kapmaya devam edecek. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta saat kaçta yayınlanacak? İşte, yeni sezon başlangıç tarihi belli olan Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon puanlama sistemi ve kuralları.

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu

Kanal D İç Yapımlar'ın hazırladığı ve Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün Kanal D izleyicisi ile buluşan; gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışma programı yeni sezon bölümleriyle ekrana geri dönüyor.

Gelinim Mutfakta’da birbirinden iddialı gelinler belirlenen yemeği kendilerine ayrılan sürede yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak yakasına bir çeyrek altın takacak. Beş günün sonunda haftanın birincisi olan gelin beş altın bileziği koluna takmayı hak edecek. En düşük puanı alan gelin ise hayallerine veda edecek.

ARTIK FATİH ÜREK DE PUAN VERECEK!

Gelinlerin işi artık daha da zor olacak. Çünkü bu sezon kayınvalidelerin yanı sıra Fatih Ürek de tadım ve puanlama yapacak. Mutfakta tüm dengeler değişecek.

fatih

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta, yenilenen dekoru ve yepyeni yüzleri ile 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.15’de Kanal D’de.

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