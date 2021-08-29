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Gelinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca damat ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı

29.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca damat ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan gelinle yakın temasta olanlar karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Halise Nurselin A. ve Muhammet S, 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Düğünden bir gün sonra rahatsızlanan gelin, hastaneye kaldırıldı.

Halise Nurselin A'nın hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı.

Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.

Düğüne katılanların filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi istendi.

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