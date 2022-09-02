Gelinliği hiç beğenilmemişti! Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir: Her şey kötülenir maalesef ama...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çok konuşulan düğünleriyle gündemde. Şaşalı bir düğünle evlenen çiftin nikâh şahitleri Faruk Turgut ve Acun Ilıcalı’ydı. Demet Özdemir düğünde 3 gelinlik giyerek olay oldu.

İlk gelinliği halı kaydırmaza benzetilen Demet Özdemir bu yorumlardan sonra ilginç bir paylaşım yaptı.

Düğünde eğlendikleri karelerin bir kısmını paylaşan Demet Özdemir paylaşımında "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var!" dedi.



