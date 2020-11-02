YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı

ANKARA HABERLERİ  | 02.11.2020 09:30 | Son Güncelleme

Deprem nedeniyle "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresinin 30 Kasım'a uzatılması kararı alındı

İzmir için "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 30 Kasım'a uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle söz konusu ildeki mükellefler tarafından 2 Kasım (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) gün sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresi 30 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3

Ankara Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:37
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Beyza Eczanesi
Cankaya
Çağatay Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
İlke Eczanesi
Cankaya
Mehmet Eczanesi
Cankaya
Tohum Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Eğitimlerini Tamamlayan 976 Polis, Komiser Yardımcısı Rütbesiyle Mezun Oldu
Eğitimlerini Tamamlayan 976 Polis, Komiser Yardımcısı Rütbesiyle Mezun Oldu
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.