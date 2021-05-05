Gelir İdaresi, geçen yıl fiyatı artan maske ve dezenfektan gibi ürünler için 42 bin denetim gerçekleştirdi

DENİZ ÇİÇEK- Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde talebin arttığı maske ve dezenfektan gibi tıbbi ve kişisel hijyen ürünlerindeki fiyat artışlarını önlemek için yoğun faaliyet yürütürken, bu kapsamda yapılan 41 bin 741 denetimde 4 bin 653 ceza tutanağı düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi, Kovid-19 salgını sebebiyle talebin yüksek olduğu ürünlere yönelik piyasa denetimleri gerçekleştirdi.

Salgın sürecinde gıda, temizlik malzemesi, tıbbi ve kişisel hijyen ürünleri başta olmak üzere pek çok ürüne yönelik talep artışları olurken, belli ürünlerin satışını yapan mükellefler nezdinde 12 Mart 2020 tarihinden itibaren vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesindeki personel aracılığıyla söz konusu denetimler yapıldı.

Bazı denetimler ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri ve Ticaret il müdürlükleri personeliyle koordineli yürütüldü.

Bu kapsamda, 12 Mart–31 Aralık 2020 döneminde yapılan çalışmalarla 41 bin 741 mükellef nezdinde denetim faaliyeti yürütüldü ve toplam 42 bin 455 tutanak düzenlendi. Bu tutanakların 4 bin 653'ü cezalı olurken, mükelleflere belge düzenine uyulmamasından ve diğer usul eksikliklerinden dolayı 4 milyon 253 bin 151 lira özel usulsüzlük cezası kesildi.