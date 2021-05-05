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Gelir İdaresi, geçen yıl fiyatı artan maske ve dezenfektan gibi ürünler için 42 bin denetim gerçekleştirdi

05.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın sürecinde gerçekleştirilen denetimlerde 42 bin 455 tutanak düzenlendi ve 4 bin 653 adet ceza kesildi - Hakkında spekülatif/fahiş fiyat artışına sebebiyet verdiği yönünde değerlendirme yapılan 6 bin 380 mükellef hakkında Ticaret il müdürlüklerine bildirimde bulunuldu - Sosyal medya hesapları üzerinden Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ürünleri satan ve tanıtanlar hakkında da 890 denetim gerçekleştirildi ve 117 adet ceza uygulandı

DENİZ ÇİÇEK- Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde talebin arttığı maske ve dezenfektan gibi tıbbi ve kişisel hijyen ürünlerindeki fiyat artışlarını önlemek için yoğun faaliyet yürütürken, bu kapsamda yapılan 41 bin 741 denetimde 4 bin 653 ceza tutanağı düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi, Kovid-19 salgını sebebiyle talebin yüksek olduğu ürünlere yönelik piyasa denetimleri gerçekleştirdi.

Salgın sürecinde gıda, temizlik malzemesi, tıbbi ve kişisel hijyen ürünleri başta olmak üzere pek çok ürüne yönelik talep artışları olurken, belli ürünlerin satışını yapan mükellefler nezdinde 12 Mart 2020 tarihinden itibaren vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesindeki personel aracılığıyla söz konusu denetimler yapıldı.

Bazı denetimler ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri ve Ticaret il müdürlükleri personeliyle koordineli yürütüldü.

Bu kapsamda, 12 Mart–31 Aralık 2020 döneminde yapılan çalışmalarla 41 bin 741 mükellef nezdinde denetim faaliyeti yürütüldü ve toplam 42 bin 455 tutanak düzenlendi. Bu tutanakların 4 bin 653'ü cezalı olurken, mükelleflere belge düzenine uyulmamasından ve diğer usul eksikliklerinden dolayı 4 milyon 253 bin 151 lira özel usulsüzlük cezası kesildi.

- Fiili sayım denetimi yapıldı

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığının 1432 personeli ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişleri, yine aynı dönemde ekipler halinde ülke genelinde 1170 mükellefe yönelik fiili sayım yaparak denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucu, hakkında spekülatif/fahiş fiyat artışına sebebiyet verdiği yönünde değerlendirme yapılan 6 bin 380 mükellef hakkında ilgili illerdeki Ticaret il müdürlüklerine mevcut mevzuatları açısından değerlendirme yapılması için bildirimde bulunuldu.

Bu arada, vergi bilincinin geliştirilmesi, vergiye gönüllü uyumun sağlanması, vergi kayıp ve kaçağının azaltılması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek olmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen veriler ışığında, internet üzerinden Kovid-19 ile mücadelede kullanılan koruyucu ürünleri tanıtan veya satışını yapan sosyal medya hesapları ve dijital iş yerlerinin tespiti için açık kaynaklı web taraması yapıldı. Bu ürünlerin satışını gerçekleştiren 890 mükellef denetlenirken, aynı sayıda denetim tutanağı düzenlendi. Bu denetimlerde 101 kişi hakkında ilk defa mükellefiyet tesis edildi. Denetimlerde 117 ceza tutanağı düzenlenirken, 141 bin 992 lira idari para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
maske Ceza

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