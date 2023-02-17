Gelişigüzel nasıl yazılır, gelişigüzel yazımı nasıl olmalıdır? Gelişigüzel ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik sözcükler ile kalıplaşmış sözlerin doğru yazılışları sıklıkla araştırılır. TDK güncel yazım kılavuzu ve sözlükleri de bu sözcüklerin doğru yazılışlarının kolaylıkla öğrenilmesini sağlar. Ayrıca bitişik veya ayrı olarak yazılan birleşik sözcüklerin birçoğunun anlamı TDK çevrim içi sözlüğünden sorgulanabilir. Böylelikle gelişigüzel gibi doğru yazılışı merak edilen sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazıldığı anında öğrenilebilir. Geliş ve güzel sözcüklerinin birleşiminden oluşan gelişigüzel sözcüğü, hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilir. Bu sözcüğün doğru yazılışı da TDK tarafından belirtilen güncel bilgiler ışığında açıklanmalıdır.

Gelişigüzel nasıl yazılır?

Pek çok sözcüğün doğru yazılışı unutulabilir ya da karıştırılabilir. Dolayısıyla özellikle ayrı mı bitişik mi yazıldığı merak edilen sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesinde fayda vardır. Bu sayede Türk dili hem yazılı hem de sözlü olarak daha doğru bir şekilde kullanılabilir. Gelişigüzel sözcüğü de günlük yaşamda ve edebî metinlerde sıklıkla yer aldığı için doğru yazılışının öğrenilmesi gereken kelimeler arasındadır. Dolayısıyla "Gelişigüzel ayrı mı yazılır?" sorusu mutlaka TDK kaynak alınarak yanıtlanmalıdır. Gelişigüzel TDK kapsamında belirtilen doğru yazılışı ise şu şekildedir:

Gelişigüzel

Az önce belirtildiği üzere gelişigüzel yazımı bitişik olarak doğru sayılır. Yani "Gelişigüzel bitişik mi yazılır?" sorusu "evet" şeklinde yanıtlanabilir. İki ayrı sözcükten oluşsa da gelişigüzel kalıplaşmış bir sözcük olarak kullanılır. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazılışı "gelişi güzel" değil "gelişigüzel" şeklindedir.

Gelişigüzel yazımı ile ilgili örnek cümleler

Türkçede sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer alan gelişigüzel doğru yazılışı bitişik şekilde olmalıdır. Bu sözcük cümle içerisinde ise gerek sıfat olarak gerek ise zarf görevinde kullanılabilir. Dolayısıyla gelişigüzel sözcüğünün sıfat ve zarf olarak kullanıldığında ifade ettiği anlamlar şu şekilde belirtilebilir:

Gelişigüzel (sıfat): Lalettayin, baştan savma

Gelişigüzel (zarf): Rastgele, herhangi bir

Yukarıda iki ayrı sözcük türünde kullanıldığı zaman ifade ettiği anlamlar belirtilen gelişigüzel kelimesi ile oluşturulabilen örnek cümleler aşağıdaki gibidir: