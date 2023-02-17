Gardırop nasıl yazılır, gardırop yazımı nasıl olmalıdır? Gardırop mu gardrop mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi her bir alanda önem arz eder. Gerek sözlü gerek ise yazılı dilde Türkçe kapsamında yer alan sözcüklerin doğru şekilde yazılması ve telaffuz edilmesi mühimdir. Dolayısıyla Fransızca kökenli bir sözcük olan gardırobun nasıl yazıldığının da mutlaka açıklanması gerekir. Hem giysi dolabı hem de bir kişinin sahip olduğu bütün giysiler anlamlarına karşılık gelen gardırop sözcüğünün doğru yazılışı TDK tarafından belirtilen bilgiler ışığında açıklanabilir.

Gardırop nasıl yazılır?

Hem günlük yaşamda hem de mobilyacılık kapsamında gardırop sözcüğü sıklıkla kullanılır. Fransızca kökenli olan bu sözcük "garde- robe" iken Türkçeye gardırop olarak geçmiştir. İsim sözcüğü olan gardırobun nasıl yazıldığı ise pek çok kişi tarafından karıştırılır. Çünkü bu sözcük yazılırken "ı" sesinin kullanılıp kullanılmadığı genelde unutulur. Buna bağlı olarak da "Gardırop mu gardrop mu?" sorusu ortaya çıkar. Gardırop TDK tarafından belirtilen doğru yazılışı ise şu şekildedir:

Gardırop

Yukarıda belirtildiği üzere gardırop yazımı "ı" harfi ile olmalıdır. Yani bu sözcük yazılırken "d" ve "r" sesleri arasında "ı" harfi mutlaka kullanılmalıdır. Gardırop doğru yazılışı ile birlikte bu sözcüğün yaygın olan yanlış yazılışları da aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Gardrop (yanlış)

Gardolap (yanlış)

Gardırop yazımı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışı gardırop olan Fransızca kökenli kelimenin iki temel anlamı vardır. Bu sözcüğün ilk anlamı giysi dolabı olarak belirtilebilir. Gardırop sözcüğünün TDK çevrim içi sözlüğünde belirtilen ikinci anlamı ise bir kişinin giysilerinin tamamı ve giysi takımları şeklindedir. Temel anlamları açıklanan bu isim türündeki sözcük ile kurulabilen örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir: