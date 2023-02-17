EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Gardırop nasıl yazılır, gardırop yazımı nasıl olmalıdır? Gardırop mu gardrop mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gardırop nasıl yazılır, gardırop yazımı nasıl olmalıdır? Gardırop mu gardrop mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.02.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDK yazım kuralları kapsamında Türkçe sözcüklerin doğru yazılışlarının her biri belirtilir. Bu bağlamda özellikle Fransızca ve Arapça kökenli sözcüklerin TDK tarafından açıklanan doğru yazılışlarının sıklıkla araştırıldığı görülür. Söz edilen sözcüklerden biri de gardırop olmaktadır. Fransızca kökenli bu sözcüğün doğru yazılışının gardrop mu gardırop mu olduğunun belirtilmesi de yazım kurallarına uyulması bakımından önem taşır. İsim türündeki bir sözcük olan gardırop yazımı nasıl olmalıdır?

Gardırop nasıl yazılır, gardırop yazımı nasıl olmalıdır? Gardırop mu gardrop mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi her bir alanda önem arz eder. Gerek sözlü gerek ise yazılı dilde Türkçe kapsamında yer alan sözcüklerin doğru şekilde yazılması ve telaffuz edilmesi mühimdir. Dolayısıyla Fransızca kökenli bir sözcük olan gardırobun nasıl yazıldığının da mutlaka açıklanması gerekir. Hem giysi dolabı hem de bir kişinin sahip olduğu bütün giysiler anlamlarına karşılık gelen gardırop sözcüğünün doğru yazılışı TDK tarafından belirtilen bilgiler ışığında açıklanabilir.

Anneanne nasıl yazılır? Anneanne nasıl yazılır?

Gardırop nasıl yazılır?

Hem günlük yaşamda hem de mobilyacılık kapsamında gardırop sözcüğü sıklıkla kullanılır. Fransızca kökenli olan bu sözcük "garde- robe" iken Türkçeye gardırop olarak geçmiştir. İsim sözcüğü olan gardırobun nasıl yazıldığı ise pek çok kişi tarafından karıştırılır. Çünkü bu sözcük yazılırken "ı" sesinin kullanılıp kullanılmadığı genelde unutulur. Buna bağlı olarak da "Gardırop mu gardrop mu?" sorusu ortaya çıkar. Gardırop TDK tarafından belirtilen doğru yazılışı ise şu şekildedir:

  • Gardırop

Yukarıda belirtildiği üzere gardırop yazımı "ı" harfi ile olmalıdır. Yani bu sözcük yazılırken "d" ve "r" sesleri arasında "ı" harfi mutlaka kullanılmalıdır. Gardırop doğru yazılışı ile birlikte bu sözcüğün yaygın olan yanlış yazılışları da aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Gardrop (yanlış)
  • Gardolap (yanlış)
Alışveriş nasıl yazılır? Alışveriş nasıl yazılır?

Gardırop yazımı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışı gardırop olan Fransızca kökenli kelimenin iki temel anlamı vardır. Bu sözcüğün ilk anlamı giysi dolabı olarak belirtilebilir. Gardırop sözcüğünün TDK çevrim içi sözlüğünde belirtilen ikinci anlamı ise bir kişinin giysilerinin tamamı ve giysi takımları şeklindedir. Temel anlamları açıklanan bu isim türündeki sözcük ile kurulabilen örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

  • Yeni bir gardırop almak için kaliteli mobilya firmalarının birçoğunun sitesini inceledim.
  • Temizlik yaparken gardırobun kapağına çarptığım için kolumu incittim.
  • Öyle bir gardırobu var ki gören herkesin ağzı açık kalıyor.
  • Nişanım için istediğim gibi bir elbise bulamadığımdan ötürü umutsuzluğa kapılmışken yakın arkadaşımın gardırobu günümü kurtardı.
  • En yeni gardırop modellerinin yer aldığı kataloğu incelerken bana en uygun olan giysi dolabını hemen buldum.
Antrenman nasıl yazılır? Antrenman nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Ücretsiz olacak' diyerek duyurdu! Okullar ne zaman başlayacak?'Ücretsiz olacak' diyerek duyurdu! Okullar ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
gardırop gardrop

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.