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Gelişim çağındaki çocuklar için! 5 santimetreye kadar uzatabiliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

Çocuklarınızın boy uzamasını hızlandırmak istiyorsanız bunun için doğal yiyeceklerden destek alabilirsiniz. İşte gelişim çağındaki çocuklar için son derece faydalı olan 6 yiyecek.

Gelişim çağındaki çocuklar için! 5 santimetreye kadar uzatabiliyor

Çocuklar ve gelişimini tamamlamamış çocuklar için bahsedeceğimiz bu liste pek değerli. Genetik faktörlere müdahale etmek mümkün değil, ancak HGH üretimini ne kadar artırırsak o kadar yararlı olacaktır. Bunun için çeşitli sağlıklı yiyecekler tüketmeli, şekerden kaçınmalı ve kiloyu ideal seviyede tutmalı. HGH'yi artıracak yiyecekler ise;

Ananas

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Yatmadan önce birkaç dilim ananas atıştırın. İçeriğindeki melatonin içine daha iyi bir uykuya yardımcı olacaktır. Daha iyi bir uyku ise daha fazla HGH üretimi demektir. Diğer melatonin bakımından zengin yiyecekler ise; mısır, kuşkonmaz, üzüm, nar, zeytin, salatalık, yulaf, ceviz, ayçiçeği tohumu ve keten tohumu.

Hindi göğsü

Hindi
Bir aminoasit olan arginin, HGH'yi artırır. Araştırmalar, günde yaklaşık 15-20 gram tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Hindi göğsü ise arginin bakımından en zengin yiyeceklerdendir. Arginin bakımından zengin diğer besinler; tavuk, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve yer fıstığı.

Kırmızı et

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Büyümek istiyorsanız hayatınıza bol bol proteini dahil etmelisiniz. Protein içinde bulunan aminoasitler, vücudunuz tarafından organlardan kemiklere kadar tüm dokuları oluşturmak için kullanılır. Bunun için en doğru seçim sığır eti. Sığır eti, sağlıklı hücrelerde rol oynayan bir aminoasit olan L-ortinini sentezlemenize yardımcı olduğu gösterilmiştir. Et tüketmiyorsanız bitki bazlı protein kaynaklarından da faydalanabilirsiniz.

Uskumru

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Kemikleri sağlıklı ve işlevsel tutmak için D vitaminine ihtiyacınız var. D vitamini güneş ışığı da dahil olmak üzere belirli kaynaklardan alınmalı. D vitamini sağlığınız için son derece önemli. Ton balığı, uskumru, somon, müstahkem süt, sığır karaciğeri, peynir ve yumurta sarısı gibi yiyeceklerden D vitamini takviyesi alabilirsiniz. D vitamini toksik olabilir, bu nedenle doktor tavsiyesi olmadan takviyeye başlamayın.

Avokado

avokado
Vücudunuzun kalsiyum ve D vitamini uygun şekilde işlenmesi için magnezyum ihtiyacı vardır. Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin besinler yiyorsanız, magnezyum açısından zengin besinler yediğinizden emin olun. Bunun için avokado iyi bir seçenek. Magnezyumi ayrıca kan basıncını ve kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olacaktır. Magnezyum bakımından zengin diğer gıdalar: Somon, fındık, fındık ve mercimek gibi baklagiller.

Hindistan cevizi yağı

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HGH'yi arttırmanın bir yolu kilo vermek. Hindistan cevizi yağıyla yemek yapmak veya bir yüzeye eklenmesi vücudunuzun yağ yakmasına yardımcı olur. HGH seviyenizi dört saate kadar yükseltmek için iki kilo vücut ağırlığına bir gram hindistan cevizi yağı ekleyin. Hindistan cevizi et yağı gibi doymuş bir yağdır, ancak hindistan cevizi yağı sizin için daha sağlıklı olan orta zincirli bir trigliseritdir.

Çilek

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Sağlıklı bir kemik gelişimi için C vitamini önemlidir. Vücut, kolajen oluşturmak için C vitamini kullanır. Bu değerli vitamini alabileceğiniz çilek başta olmak üzere; portakal, karpuz, kavun ve kivi.

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