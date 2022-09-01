Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm tanıtımı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm özeti, oyuncular ve konusu

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm tanıtımı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm özeti, oyuncular ve konusu

01.09.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bugün 7. bölümüyle ekranlara gelecek. Kısa sürede izleyiciyi kendine bağlayan dizi Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin sıkı takipçileri dizinin yeni bölüm fragmanlarını ve son bölüm özetini internet üzerinden araştırıyor. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler olmuştu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kim, konusu nedir? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı ve daha fazlası...

Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk gibi isimlerin olduğu dizi her Perşembe akşamı 20:00'de yayınlanıyor. Kısa sürede kendine hayran bırakan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin fragmanları yayınlandı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanları, son bölüm yaşananlar, oyuncular ve konusu...

GHBG

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM TANITIM 2

ghbgfr

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Melek, Celal'i denemek için onu tran raylarına sokar. Fakat bu durum annesiyle arasını iyice açar. Öte yandan Gizem ve Derya'ın karşılaşmış olması Mert'in başının sıkışmasına neden olur. Kötü durumda olan Mert çareyi Sadi Hocasına gitmekte bulur. Mert'in gelmiş olması Sadi ve Songül'ün evlilik oyununu devam ettirmelerine neden olur. Öte yandan Karabayır'da Araz ve Mert arasında Gizem uğruna büyük bir savaş veriliyordur. Fakat polislerin okula gelip Gizem'i götürmesi ortalığı karıştırır. Sadi, Gizem'i kurtarmak için olaya el atarken Mert ve Araz'da tüm fedakarlığı yapmaya hazırdır. Öte yandan Songül ve Derya'nın ilişkisinin arkadaşlığa dönüşmesi Sadi'yi tedirgin eder.

gelsin-hayat-bildigi-gibi-de-bu-hafta-2796

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni ve ilgiyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin çekimleri, Ankara'da yapılıyor. Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Sincan gibi ilçelerinde çekiliyor.

ERTAN DEVRİM DÜĞÜN

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur ve Murat Göçmez.

OYUNCULAR GHBG

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı ‘Z Kuşağı’na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cehennem Melekleri filmi konusu nedir?Cehennem Melekleri filmi konusu nedir?
Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum” Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”
Fantezinin sonu kabus oldu! Anüsüne sıkışan o şeyi...Fantezinin sonu kabus oldu! Anüsüne sıkışan o şeyi...
Anahtar Kelimeler:
Özge Özberk Nilsu Berfin Aktaş devrim özkan ertan saban gelsin hayat bildiği gibi show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

İlginizi Çekebilir

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.