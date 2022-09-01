Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm tanıtımı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm özeti, oyuncular ve konusu

Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk gibi isimlerin olduğu dizi her Perşembe akşamı 20:00'de yayınlanıyor. Kısa sürede kendine hayran bırakan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin fragmanları yayınlandı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanları, son bölüm yaşananlar, oyuncular ve konusu...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM TANITIM 2

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Melek, Celal'i denemek için onu tran raylarına sokar. Fakat bu durum annesiyle arasını iyice açar. Öte yandan Gizem ve Derya'ın karşılaşmış olması Mert'in başının sıkışmasına neden olur. Kötü durumda olan Mert çareyi Sadi Hocasına gitmekte bulur. Mert'in gelmiş olması Sadi ve Songül'ün evlilik oyununu devam ettirmelerine neden olur. Öte yandan Karabayır'da Araz ve Mert arasında Gizem uğruna büyük bir savaş veriliyordur. Fakat polislerin okula gelip Gizem'i götürmesi ortalığı karıştırır. Sadi, Gizem'i kurtarmak için olaya el atarken Mert ve Araz'da tüm fedakarlığı yapmaya hazırdır. Öte yandan Songül ve Derya'nın ilişkisinin arkadaşlığa dönüşmesi Sadi'yi tedirgin eder.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni ve ilgiyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin çekimleri, Ankara'da yapılıyor. Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Sincan gibi ilçelerinde çekiliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur ve Murat Göçmez.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı ‘Z Kuşağı’na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyecek.



