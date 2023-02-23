Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ne zaman? 23 Şubat Show TV yayın akışı

Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş gibi oyuncuların yer aldığı Gelsin Hatay Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ne zaman? İşte 23 Şubat Show TV yayın akışı...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, deprem felaketi nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak. Show TV'nin 23 Şubat yayın akışında 20.00'da Zor Bir Saat adlı yabancı sinema filmi yer alacak. Dizinin yeni bölümünün, bir sonraki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)
21:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
23:45 Zor “Bir” Saat