Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ne zaman? 23 Şubat Show TV yayın akışı

Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş gibi oyuncuların yer aldığı Gelsin Hatay Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ne zaman? İşte 23 Şubat Show TV yayın akışı...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, deprem felaketi nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak. Show TV'nin 23 Şubat yayın akışında 20.00'da Zor Bir Saat adlı yabancı sinema filmi yer alacak. Dizinin yeni bölümünün, bir sonraki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.

23 ŞUBAT PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)

21:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

23:45 Zor “Bir” Saat

