Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e uyarı: Konserlerine gözlemci yollayacak

Bir dönem çok yakın arkadaş olan Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor. Birbirlerine karşılık olarak resti çeken ikili tüm köprüleri yıktı. Göçer'e ihtarname gönderen Sinan Akçıl, geri adım atmayarak "Gerekli hukuki işlem yapacağız" dedi.

"MEDYA MAYMUNLUĞU"

Konuk olduğu programda Sinan Akçıl hakkında konuşan Ferhat Göçer ağır suçlamalarda bulunmuştu. Göçer açıklamasında şunları söylemişti: "Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil artık. Son zamanlarda onu da beceremiyor gerçi."



Eski arkadaşının sözlerine karşılıksız kalmayan Sinan Akçıl ise Göçer'e şarkılarını söylememesi için ihtarname gönderdi.

Sinan Akçıl son açıklamasında ise şunları söyledi; "Ben tartışmıyorum, kendi kendine bir tartışma yarattı. Kendi kendine de birçok güzel şarkıdan oldu. O yüzden söyleyecek bir şey yok."



'KONSERLERİNDE GÖZLEMCİ OLACAK'

"Bugünden itibaren konserlerinde gözlemci olacak. Şarkıları söylediği anda gerekli hukuki işlem yapacağız. Bundan sonra benim şarkılarımı söylemesini istemiyorum bu kadar. Benim duygularımı dile getirmesini istemiyorum."