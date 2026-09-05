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Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e uyarı: Konserlerine gözlemci yollayacak

Eski dostlar Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl arasındaki kriz büyüdükçe büyüdü. Ferhat Göçer'e şarkılarını söylememesi için ihtarname gönderen Sinan Akçıl'dan yeni açıklama geldi. Hukuki süreci başlatan Akçıl, Göçer'in her konserine gözlemci göndereceğini açıkladı.

Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e uyarı: Konserlerine gözlemci yollayacak
Öznur Yaslı İkier

Bir dönem çok yakın arkadaş olan Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor. Birbirlerine karşılık olarak resti çeken ikili tüm köprüleri yıktı. Göçer'e ihtarname gönderen Sinan Akçıl, geri adım atmayarak "Gerekli hukuki işlem yapacağız" dedi.

"MEDYA MAYMUNLUĞU"
Konuk olduğu programda Sinan Akçıl hakkında konuşan Ferhat Göçer ağır suçlamalarda bulunmuştu. Göçer açıklamasında şunları söylemişti: "Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil artık. Son zamanlarda onu da beceremiyor gerçi."
Sinan Akçıl dan Ferhat Göçer e uyarı: Konserlerine gözlemci yollayacak 1

Eski arkadaşının sözlerine karşılıksız kalmayan Sinan Akçıl ise Göçer'e şarkılarını söylememesi için ihtarname gönderdi.

Sinan Akçıl son açıklamasında ise şunları söyledi; "Ben tartışmıyorum, kendi kendine bir tartışma yarattı. Kendi kendine de birçok güzel şarkıdan oldu. O yüzden söyleyecek bir şey yok."
Sinan Akçıl dan Ferhat Göçer e uyarı: Konserlerine gözlemci yollayacak 2

'KONSERLERİNDE GÖZLEMCİ OLACAK'
"Bugünden itibaren konserlerinde gözlemci olacak. Şarkıları söylediği anda gerekli hukuki işlem yapacağız. Bundan sonra benim şarkılarımı söylemesini istemiyorum bu kadar. Benim duygularımı dile getirmesini istemiyorum."

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Ferhat Göçer Sinan Akçıl
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