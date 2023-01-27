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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yalı Çapkını'na şaşırtan gönderme! O sahne izleyiciye yok artık dedirtti!

27.01.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi son dönemin en popüler dizilerinden biri oldu. Ferit karakterinin konuşma tarzı herkesin diline dolanmış durumda. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisine şok bir gönderme geldi. Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yalı Çapkını Ferit'in taklit edildiği iddia edildi. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den gerçekten gönderme geldi mi? Diziler arası rekabet mi yaşanıyor? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yalı Çapkını'na şaşırtan gönderme! O sahne izleyiciye yok artık dedirtti!

Cuma günlerinin iddialı dizisi Yalı Çapkını'na gönderme yapıldığı iddiası gündem oldu. Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ayaz karakterinin yaptığı gönderme izleyicilerin gözünden kaçmadı. Fazlaca çapkın olan Ferit'e artık başka dizilerden de laf çarpıtılıyor. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den gerçekten gönderme geldi mi? Diziler arası rekabet mi yaşanıyor? İşte gelişmeler...

YALI ÇAPKINI FERİT'E BÜYÜK GÖNDERME!

Perşembe günleri yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yaşanan gönderme magazin gündemini oldukça meşgul etti. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Araz, Sevda kendisine “Kızlara yürüme rekoru sende zaten” deyince “Hayır, o rekor ben de değil başkasında… Okkey” şeklinde bir cevap veriyor.

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''Okkey'' kelimesi artık Yalı Çapkını Ferit ile özdeşleşmiş durumda. Gerçekten de büyük bir çapkın olan Ferit Korhan, kullandığı kelimelerle artık farklı dizilerde de kendinden bahsettirir durumda.

SOSYAL MEDYADA GÖNDERMEYE YORUM YAĞDI

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi perşembe günleri, Yalı Çapkını ise cuma günleri yayınlanıyor. Sevilen iki dizi arka arkaya gelince izleyicilerin de epey dikkatini çekti. Yalı Çapkını Ferit Korhan'a yapılan göndermeyi gören izleyiciler durumla ilgili resmen yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları...

Yalı Çapkını setinde gerginlik! ''Mert Ramazan Demir kovulacak'' denince ortalık karıştı!

  • allah kahretsin seni ferit korhan millete rezil rüsva olduk senin yüzündenSŞDLFGKHJHKGLFŞDSALSDKFGHLGFŞDSSDFLGH

  • DÜŞMANLARIN DİLİNE DÜŞTÜK MEMNUN MUSUN
    @yalicapkinidizi

  • Arazzzzz jsgsjsgsjsgs harika bir detaysınn okeyyyy
    @mustafaacilan
    ????????????
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