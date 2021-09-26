YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Gemlik bir apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü

Gemlik bir apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü

26.09.2021 03:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik bir apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükkumla Mahallesi Özen Sokak'taki dört katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zemin katta bulunan dairenin tamamını etkisi altına alan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Vatandaşların da yardımcı olduğu yangın söndürülürken, alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor.

Gemlik'te bir apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"
PARTNERBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldıBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldı
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açılacakBursa'da Minia Balkantürk Parkı açılacak
Anahtar Kelimeler:
yangın

Bursa Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
13:00
İkindi
16:22
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Arda Menekşe Eczanesi
Nilufer
Arda Menekşe Eczanesi
Nilufer
Arda Menekşe Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.