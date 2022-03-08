Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Bülent T. ve Arıshan B. ile başka bir davada tutuklu yargılanan tutuksuz sanık Ümit K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Özcan Vergili'nin yakınları, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Arıshan B'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", Bülent T'nin "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" ve "kasten öldürmeye azmettirme", Mehmet Ali O'nun "yaralama", Ümit K'nin "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, bazı diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Arıshan B, maktulü kasten öldürmediğini, olay günü kavgayı ayırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Olayda yaralandığını ve mağdur olduğunu belirten sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. 2 çocuğum var. Beraatimi ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Bülent T. ise aleyhine beyanların gerçek dışı ve çelişkili olduğunu söyledi. Olaydaki şahısları tanımadığını ifade eden Bülent T, beraatini istedi.

Sanık Ümit K. ise doktor raporunda olayda yaralandığının anlaşıldığını belirterek, eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını dile getirdi.

Önceki beyanlarını tekrar eden tutuksuz sanıkların ardından söz verilen sanık avukatları da mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kumla Mahallesi'nde 27 Kasım 2020'de bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahla yaralanan Özcan Vergili (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 10 sanık hakkında dava açılmıştı. Tutuklanan 4 sanıktan 2'si önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

