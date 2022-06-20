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Gemlik'te ilk kez Eşref Kolçak anısına film festivali düzenlenecek

20.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik'te ilk kez Eşref Kolçak anısına film festivali düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Bursa Gemlik Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilecek "Gemlik Film Festivali", 24-27 Temmuz tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eşref Kolçak anısına düzenlenen festivalin "Kısa Film Yarışması" jürisinde, oyuncu Halil Ergün'ün başkanlığında, oyuncu Erkan Can, yönetmen Yüksel Aksu, senarist ve yönetmen Zeynep Dadak, yönetmen Ömer Sinir, Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Öztürk yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Eşref Kolçak gibi bir ustanın anısına böyle bir festivalin öncüsü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eşref Kolçak, Yeşilçam'ın en güzel abilerinden biriydi. Ömrünün büyük bir kısmını geçirdiği Gemlik'te ise hepimizin kalbine taht kuran çok özel bir insandı. O bizim Eşref abimiz, Eşref babamızdı. Anısını yaşatabilmek amacıyla projelendirdiğimiz Gemlik Film Festivali'nin aynı zamanda Yeşilçam'a ve emektarlarına saygımızın ve sevgimizin bir ifadesi olmasını arzu ediyoruz. Festival kapsamında düzenlenecek olan kısa film yarışması ile de Türk sinemasının geleceğine yön verecek olan genç sinemacılara, kendilerini ispatlayabilecekleri imkanı yaratmayı amaçladık. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum."

Festival yarışmasına başvurular, "www.filmfreeway.com" adresi üzerinden 1 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Yarışmada, Türkiye'den katılan filmleri alanında uzman kişilerden oluşan ön jüri değerlendirecek.

Aykırı Sinema Derneği koordinatörlüğünde, başvuran filmleri değerlendirecek Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurulu'nda ise Adem İşler, Çağdaş Olgu Durmuş, Hande Özemre Gençosman, Işık Nur Dolapçı, Selen Erdoğan, Zekiye Sayar, Zeynep Güzey, Kısa Film Yarışması Danışma Kurulu'nda ise Aykırı Sinema Derneği Başkanı Ümit Özmen, Doç. Dr. Hakan Aşkın, Doç. Dr. Mine Artu Mutlugün ve Dr. Necla Çelik yer alıyor.

Festival, 24-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve Türk sinemasından film gösterimleri, sergiler, konserler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festivale dair güncel bilgiler, "www.gemlikfilmfestivali.com" adresinden takip edilebilir.

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