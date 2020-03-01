YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Gemlik’te yıllar sonra modern pentatlon fırtınası

Gemlik’te yıllar sonra modern pentatlon fırtınası

BURSA HABERLERİ  | 01.03.2020 15:42 | Son Güncelleme

Genç sporcular Modern Pentatlon yarışmalarında yeteneklerini sergiledi.Yüzme, koşu ve atış dalında gerçekleşen modern pentatlon yarışları, Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor Kulübü ve Gemlik Kent Konseyi ev sahipliğinde tamamlandı.

Genç sporcular Modern Pentatlon yarışmalarında yeteneklerini sergiledi.
Yüzme, koşu ve atış dalında gerçekleşen modern pentatlon yarışları, Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor Kulübü ve Gemlik Kent Konseyi ev sahipliğinde tamamlandı. Yarışlar Cumartesi günü Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi Yüzme Havuzu’nda başladı. U9, U11, U13 ve U15 kategorilerinde 133 kategorilerine göre turlarda yeteneklerini sergiledi. Gemlik Belediyesporlu genç sporcular da yüzmede çeşitli dereceler elde etti.
Yarışların ikinci günü ise İskele Meydanı’nda devam etti. Genç sporcular ’lazer run’ adı verilen yarışlarda koşu ve atış alanında kıyasıya ter döktü. 200 metrelik koşunun ardından lazer tabancaları ile hedefi tutturmaya çalışan gençleri aileleri ve Gemlikliler heyecanla izledi. Sporcular toplamda 30 seri yüzme ile 30 seri koşu ve atış gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Bursa Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Aktaroğlu Eczanesi
Osmangazi
Anıtsal Eczanesi
Nilufer
Bera Eczanesi
Kestel
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Nilüfer Şifa Eczanesi
Nilufer
Mine Eczanesi
Osmangazi
Müjde Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.