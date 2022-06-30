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Gemma Owen duştan çıktı, havlusunu açıp göğüslerini gösterdi

30.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma Owen, Aşk Adası'nın en öne çıkan isimlerinden biri. Son olarak kucak dansı yapmasıyla adından söz ettiren Gemma bu sefer de duştan çıkıp Luca Bish'i görünce havlusunu açtı. Göğüslerini gösteren Gemma Owen, Love Island izleyicisini şoke etti.

İngiltere’nin en çok konuşulan realite şovlarından biri olan Aşk Adası gündemden düşmüyor. Erotik anların sık sık yaşandığı Love Island programında futbolcu Michael Owen’in kızı Gemma da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kucak dansı yaparak gündeme gelen Gemma bu sefer cesaretin dozunu biraz daha artırdı.

Gemma Owen, Luca Bish duş aldığı sırada kendisine seslenince arkasını dönüp havlusunu açtı. Duştan sonra havlusunu açıp göğüslerini gösteren yarışmacı Love Island izleyicilerini şoke etti.

İzleyiciler sosyal medya paylaşımlar yaparak "Gemma, terastan Luca'ya ne gösteriyordun?" diye sordu.

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Bazı sosyal medya takipçileri ise "'Gemma'nın göğüslerini balkonda teşhir etmesi inanılmaz" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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