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Genç antrenörün yetiştirdiği "özel" sporcular, şampiyonalara damga vuruyor

15.10.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan 35 yaşındaki judo antrenörü Gültekin Sevinç, Türk sporuna kazandırdığı yetenekli bedensel engelli ve özel gereksinimli çocuklarla uluslararası yarışmalarda başarı elde ediyor - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Judo Milli Takımı Antrenörü Gültekin Sevinç: - "Ülkenin en iyi takımıyız, dünyanın en iyi takımı olmaya az kaldı. Tüm sıkletlerde şampiyon çıkarmak istiyorum. Dünyanın en iyi takımı olmak istiyoruz"

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de yaşayan 35 yaşındaki judo antrenörü Gültekin Sevinç, yetiştirdiği bedensel engelli ve özel gereksinimli çocukları Türk sporuna kazandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde çalışan Judo Milli Takımı Antrenörü Gültekin Sevinç, keşfettiği yetenekli engelli ve özel çocukları uluslararası yarışmalara hazırlıyor.

İtalya'nın Ferrara kentinde 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda 2 sporcusu altın, 1 sporcusu da gümüş madalya kazanan Sevinç, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Gültekin Sevinç, AA muhabirine, milli sporcu olan lisedeki sınıf arkadaşının tavsiyesiyle judoya başladığını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da 6 yıl sporcu olarak bulunduğunu, 14 yıldır da antrenörlük yaptığını söyledi.

Sevinç, antrenörlüğe görme engelli sporcuları yetiştirerek başladığını ve bu sporcularla birçok başarı kazandıklarını anlatarak, "Sporcular milli takıma seçilince, milli takım antrenörü olmuştum. İşitme engelli sporcularla da çalıştım. Bu sporcularla olimpiyat ikinciliği, dünya üçüncülüğü elde ettik. Hatta ülkenin ilk derecelerini onlarla kazanmıştık. Görme engellilerde de Avrupa ve dünya derecelerinde ilklerdeyiz. Şu an olimpiyatlarda madalya alan sporcularımız var. Özel sporcularda da ilk başlayanlardanız. İlk madalyaları sporcularımız aldı, ilk dünya şampiyonlukları yine bizde." şeklinde konuştu.

Yetiştirdiği birçok sporcunun yurt dışında başarılı sonuçlar aldığını aktaran Sevinç, "Sporcularımda tek eksik olimpiyat şampiyonluğu. Onu da çıkaracağım. Bu olimpiyatlarda zaten çok yakındık." ifadelerini kullandı.

Sevinç, antrenörlükte hedeflerine değinerek, "Ülkenin en iyi takımıyız, dünyanın en iyi takımı olmaya az kaldı. Tüm sıkletlerde şampiyon çıkarmak istiyorum. Dünyanın en iyi takımı olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Çok iyi çalışarak bu madalyaları elde ettiler"

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda başarılı bir performans sergilendiğini dile getiren Sevinç, bu organizasyonda yer alan 4 judocudan 3'ünün Kocaeli'den olduğunu kaydetti.

Sevinç, özel sporcuların şampiyonalara iyi hazırlandığını belirterek, "Gerçekten çok iyi çalışarak bu madalyaları elde ettiler. Bundan sonra Dünya Şampiyonası var. Sporcularımız zaten dünya şampiyonu olmuşlardı. Yine hedefimiz dünya şampiyonluğu. Ardından Antalya'da yapılacak Olimpiyat Şampiyonası var. Buraya katılacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli'de spor altyapısı anlamında birçok imkana sahip olduklarına işaret eden Sevinç, desteklerle başarıların daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.

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