Genç aşkından ayrılan Mehmet Ali Erbil'den olay sözler! “Giderken 180 bin lira değerindeki yüzüğü istedim vermedi”

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etmişti. Serdar Ortaç’la yaptığı canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Erbil’in sevgilisiyle yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

"'BEN ONURLU BİR KADINIM' DEMESİNE RAĞMEN YÜZÜĞÜ İSTEDİM VERMEDİ"

"Gülseren ile ayrıldığım doğru" diyen Mehmet Ali Erbil Yenigünaydın'a yaptığı açıklamada "Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli "Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam" demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil." cümlelerine yer verdi.

GÜLSEREN CEYLAN AÇIKLADI

Gülseren Ceylan paylaşımında "Mehmet Ali Erbil'le yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Buradan toplu cevap olsun. Bir daha da bu konu hakkında konuşmayacağım." dedi.

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturmuştu. Üç çocuğu olan Erbil en son Tuğba Coşkun'la evlenmiş ve 2011 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.