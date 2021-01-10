Genç denizcileri buluşturan Youngship Türkiye, TÜRDEF üyesi oldu

Küresel denizcilik sektöründe çalışan akademik eğitim ve birikime sahip 40 yaş altı çalışanların bir araya geldiği uluslararası YoungShip kuruluşunun Türkiye ağı, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) üyesi oldu. Youngship’in Türkiye Dernek Başkanlığını yürüten Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu Sinem Oğiş, gençlerin denizcilik sektörü ile bütünleşmesini hızlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dereceyle mezun olup Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile İngiltere Southampton Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sinem Oğiş, doktor unvanını ise Almanya Ausgburg Üniversitesinde almayı başardı. Ülkesi ile olan güçlü bağını bir gün bile koparmayarak denizcilik sektöründe çalışan bireyleri buluşturan uluslararası YoungShip kuruluşunun bir ağını da 2019 yılında Türkiye’ye taşımayı başaran Oğiş, dernek faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü anlattı. YoungShip Türkiye’nin Türkiye Denizcilik Federasyonuna üyeliğine kabulü ile de derneğin daha da güçlendiğini dile getiren Oğiş, “Profesyonel bir kuruluş olan YoungShip’in Türkiye organizasyonu ile birlikte Norveç, Yunanistan, Belçika, Danimarka, Singapur, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, Finlandiya, İtalya, Hollanda, ABD, Almanya, Nijerya, Fransa, İspanya ve Tanzanya’da 3 binden fazla üyesi bulunuyor. Son yıllarda ülkemizde de denizcilik sektöründe akademik eğitim ve birikime sahip olan genç çalışanların artması nedeniyle YoungShip kuruluşunu Türkiye’ye taşımak için yönetim kurulumuzla birlikte derneğimizi kurduk. Derneğimiz İzmir merkezli olmak üzere Türkiye çapında faaliyet gösteriyor. Uluslararası organizasyonlar ise YoungShip’in ana etkinlik alanını oluşturuyor. Örneğin, her yıl YoungShip International’ın bulunduğu ülkelerden birinde uluslararası bir etkinlik olan ShipCon düzenleniyor. Biz de Türkiye’nin ShipCon etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmasını öncelikli olarak amaçladık” bilgisini verdi.