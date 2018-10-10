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Genç futbolcu dünyayı kandırdı!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

19 yaşındaki Meksikalı Dionicio Farid Rodríguez, kendini Juventus'un futbolcusu gibi tanıtarak Arjantin ve Meksika basınını kandırmayı başardı. Juventus ekibinin uyarısıyla Meksika takımı Pumas, genç oyuncunun transferinden vazgeçti.

Genç futbolcu dünyayı kandırdı!

Meksikalı Dionicio Farid Rodríguez iki ülkenin basınını kandırarak kendini Juventuslu bir futbolcu gibi tanıttı. Gazetelerde boy boy haberleri yapılan, imza günleri düzenleyip röportajlar veren Rodriguez herkesi kandırmayı başardı.

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Gerçeğin ortaya çıkmasıyla 16 bin takipçiye sahip Instagram hesabını kapatıp ortalıktan kaybolan genç Meksikalı, olayların öncesinde herkesi kandırmak için müthiş bir plan hazırladı.

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Juventus formasıyla çeşitli mekanlarda boy boy fotoğraf çektiren Rodriguez, bununla da yetinmeyip Juventus'un genç Portekizli futbolcusu Joao Serrao'nun fotoğraflarını photoshop'la değiştirerek kendi fotoğrafıymış gibi gösterdi. Ayrıca bir de montajlanmış video hazırladı.

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Dionicio Farid Rodriguez'in sahte kariyeri, Juventus tarafından fark edildi ve onu transfer etmek isteyen Pumas kulübü uyarıldı. Juventus'un yaptığı araştırma 19 yaşındaki Meksikalı'nın anlattığı ve gösterdiği her şeyin sahte olduğunu ortaya koydu. (CNN Türk)

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Anahtar Kelimeler:
Dionicio Farid Rodríguez Pumas juventus

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