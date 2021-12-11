Genç futbolcu intihar etti

Kartepe Balabanspor'da uzun bir dönem forma giyen ve üniversite eğitimi için Bartın'da bulunan 21 yaşındaki Ertuğrul Açıkgöz, iddialara göre kaldığı evde kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Acı haberi alan Açıkgöz'ün arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu.

EVİNDE KENDİNİ ASTI

Ses Kocaeli gazetesinin haberine göre Ertuğrul Açıkgöz adlı genç, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde kendisini asarak yaşamına son verdi. Acı manzarayı gören arkadaşları ise durumu polise bildirirken, hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Bartın'da hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ise Kocaeli'ye getirilecek.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Genç Ertuğrul'un cenazesi bugün Kartepe Balaban Köyü'ne götürüldükten sonra Derince'de toprağa verilecek. Gencin vefatının ardından eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi tarafından da başsağlığı mesajı yayınlandı. Söz konusu mesajda, "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Ertuğrul Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



