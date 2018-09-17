SPOR

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

2011 yılında futbola Kayserispor alt yapısında başlayan ve bir çok kategoride oynayan Mehmet Dutar, bugün sabah saatlerinden babasının kullandığı aracın, Tokat’tan Sivas’a giden yolcu otobüsü ile çarpışması sonrasında hayatını kaybetti.

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Demirspor’da forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Mehmet Dutar sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mehmet Dutar

BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ
2011 yılında futbola Kayserispor alt yapısında başlayan ve bir çok kategoride oynayan Mehmet Dutar, bugün sabah saatlerinden babasının kullandığı aracın, Tokat’tan Sivas’a giden yolcu otobüsü ile çarpışması sonrasında hayatını kaybetti. Aynı kazada baba Veli Dutar da hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor’dan Kayseri Demirspor’a transfer olan genç orta saha oyuncusu Mehmet Dutar’ın ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Dutar Kayserispor Kayseri Demirspor

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