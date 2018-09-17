Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Demirspor’da forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Mehmet Dutar sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ
2011 yılında futbola Kayserispor alt yapısında başlayan ve bir çok kategoride oynayan Mehmet Dutar, bugün sabah saatlerinden babasının kullandığı aracın, Tokat’tan Sivas’a giden yolcu otobüsü ile çarpışması sonrasında hayatını kaybetti. Aynı kazada baba Veli Dutar da hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz sezon Kayserispor’dan Kayseri Demirspor’a transfer olan genç orta saha oyuncusu Mehmet Dutar’ın ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu.
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