YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Genç futbolcu takımını sırtlıyor

Genç futbolcu takımını sırtlıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 11.12.2020 16:08 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Genç futbolcu takımını sırtlıyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’un genç futbolcusu Emir Kaan Gültekin, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Mersin Erdemli doğumlu olan Gültekin, bu sezon başında İstanbulspor’dan kiralanmıştı. Sol kanat oyuncusu olmasına rağmen bu sezon oynadığı 10 maçta 8 gol kaydeden Gültekin, hırsı ve mücadelesiyle göz dolduruyor. Taraftarın büyük destek verdiği genç futbolcu, geçtiğimiz Perşembe günü Şırnak’ta oynanan Cizrespor deplasmanında 3 gol atarak hat-trick yaparak galibiyette başrol oynadı.
Nurettin Çakır’ın 8 golüyle birlikte atılan 21 golde 2 futbolcunun imzası var. Isparta 32 Spor, oynadıkları 12 maçta 21 golü rakip filelere gönderirken lider Çatalcaspor’la birlikte grubunda en çok gol atan ekip oldu. Bu ikili aynı zamanda 3. Grubun en golcü ismi.

Genç futbolcu takımını sırtlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı

Isparta Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
12:56
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Isparta Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Esra Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Sofulu Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.