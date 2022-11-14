YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Genç kadının katil zanlısı eşi tutuklandı

Genç kadının katil zanlısı eşi tutuklandı

14.11.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan kadının kocası, cinayet zanlısı olarak tutuklandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi.

Genç kadının katil zanlısı eşi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Nazlı Meral’e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral’i yatak odasında bıçaklanmış halde buldu. Hareketsiz halde duran Meral’in, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Nazlı Meral’in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi N.M.’nin (35) peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.’nin çocukları olmadığı, N.M.’nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi.

Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarampole yuvarlanan araç cayır cayır yandı, sürücü ölümden döndüŞarampole yuvarlanan araç cayır cayır yandı, sürücü ölümden döndü
Ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybettiAğacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Tatvan’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralıTatvan’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet

Bursa Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:42
Öğle
12:53
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:16
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.