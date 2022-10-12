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Genç keman sanatçısı uluslararası yarışmada Grand Prix'e layık görüldü

12.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam ülkeleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası Klasik Müzik Sanatçıları Yarışmasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Hüseyin Turna Grand Prix'in sahibi oldu - Turna: - "Solist olmak istiyorum. Zor hedefler ama kendime güveniyorum"

İSA TOPRAK - Klasik müzik sanatçılarının katıldığı uluslararası yarışmada Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Hüseyin Turna, Grand Prix'e (Büyük Ödül) layık görüldü.

İslam ülkeleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası Klasik Müzik Sanatçıları Yarışması eylül ayının sonunda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden çok sayıda sanatçının katıldığı yarışmada, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Hüseyin Turna yarışmada Grand Prix'in sahibi oldu.

Aynı yarışmada 13 yaşındaki Neris Ece Atış da keman kategorisinde 23 sanatçının içinde ilk 5'te yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

- "Ailemden ve hocamdan büyük destek gördüm"

Grand Prix ödülünün sahibi Turna, duygularını ve geleceğe ilişkin hedeflerini AA muhabirine anlattı. Yaklaşık 10 yıldır keman eğitimi aldığını belirten Turna, eğitimi süresince ailesinden ve eğitmeninden büyük destek gördüğünü söyledi.

Birçok sanatçı arasından seçilerek büyük ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Turna, ödülün kendisini hırslandırdığını ve farklı yarışmalara da katılmayı düşündüğünü anlattı.

Çok çalışması gerektiğini belirten Turna, gelecekte bir orkestrada yer almak, eğitimci olmak ya da solist olmak istediğini bildirdi.

Turna, "Solist olmak istiyorum. Zor hedefler ama kendime güveniyorum." dedi.

- "Yurt dışı eğitimiyle kendimi hazırlamak istiyorum"

Neris Ece Atış da 10 yaşında başladığı keman eğitimini ailesinin desteğiyle 3 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Yarışmada ilk 5'te yer almasının kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Atış, "Yurt dışında da güzel bir eğitim alıp kendimi hazırlamak istiyorum." diye konuştu.

- "Çalışmamız ve destek görmemiz gerekiyor"

Turna ve Atış'ın eğitimini üstelenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) keman sanatçısı Tuğba Tamer Türeli de Grand Prix'in bütün yarışmacılar içerisinde alınan en yüksek ödül olduğunu anımsatarak, Türkiye adına bunu başarmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilerinin yarışma için yoğun bir çalışma sürecinden geçtiğini aktaran Türeli, destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Türkiye'nin her alanda var olduğunu kaydeden Türeli, "Türk milleti olarak biz çok yetenekliyiz. Hiçbir ülke vatandaşlarından ayrımımız yok sadece çalışmamız ve destek görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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