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Genç kız karnından vuruldu, hastanede yaşam savaşı veriyor

AYDIN HABERLERİ  | 11.12.2020 23:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde 19 yaşındaki genç kız iddiaya göre evlerindeki tüfeği taşırken tüfeğin bir anda ateş alması sonucu karnından vuruldu.Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Genç kız karnından vuruldu, hastanede yaşam savaşı veriyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde 19 yaşındaki genç kız iddiaya göre evlerindeki tüfeği taşırken tüfeğin bir anda ateş alması sonucu karnından vuruldu.
Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki genç kız evlerinde bulunan tüfeği taşırken tüfek bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar genç kızın karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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