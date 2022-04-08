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Genç Kızlar voleybol grup eleme müsabakaları Karabük'te başladı

08.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç Kızlar voleybol grup eleme müsabakaları Karabük'te başladı

21 Yaş Altı Genç Kızlar voleybol grup eleme maçları, Karabük'te başladı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 3 gün sürecek organizasyona, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Çankırı'dan 5 takım katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güven, "Üç gün sürecek müsabakaların ardından gruptan çıkan takımlar Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Spor şehri Karabük olarak farklı branşlardaki spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Organizasyon, 10 Nisan'da yapılacak maçlarla tamamlanacak.

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