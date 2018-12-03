TREND

Genç manken fena yakalandı! Meğer hepsi planlanmış

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.12.2018 14:19 | Son Güncelleme

İngiltere'deki Manchester kentinde sahte fotoğraf stüdyosunda gizemli bir adamla buluştuktan sonra Pakistan'da soluğu alan Tereza Hluskova, burada yapılan bavul kontrolleri sırasında yakayı ele verdi. Abu Dabi'ye gitmek isterken bavulundaki heykellerin kontrol amaçlı kırılması tüm gerçeği ortaya çıkardı.

Uzun seyahatini İrlanda Dublin'de ailesinin yanında sonlandırmayı amaçlayan Tereza amacına ulaşamadan yakayı ele verdi. Noel'de ailesiyle birlikte olmayı isterken Pakistan'da gözaltına alınan Tereza, çıkarıldığı mahkemem tarafından tutuklu yargılanıyor. İşte genç mankenin gözaltına alınma nedeni...

Gerçek heykeller kırılınca ortaya çıktı

Pakistan Lahore'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine uçmaya hazırlan Tereza, bavulundaki heykellerle yakalandı. Heykellerin kırılmasıyla ise gerçek ortaya çıktı.
Tereza, uçağa binmeden önce İngiltere'nin Manchester kentindeki sahte fotoğraf stüdyosunda bir adamla buluştu. Ayrıldıktan sonra ise İrlanda Dublin'de sonlandırmayı düşündüğü seyahatine gitmek için yola koyuldu.
Önce Pakistan Lahore'den Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi kentine uçmayı amaçlayan genç kadın, uçağa binemeden yakayı ele verdi. Bavulu incelenen Tereza, içinden çıkan şüpheli heykellerin güvenlik güçleri tarafından kırılması sonucu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.
Çünkü küçük heykellerin içinden 9 kilogramlık uyuşturucu çıktı. Gideceği ülkelere eroin götürdüğü anlaşılan Tereza, Pakistan'da apar topar gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Çek manken, şimdilerde 10 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya.
Mahkemede gözyaşlarıyla tahliyesini isteyen kadın, Noel tatilini ailesiyle birlikte geçirmenin hayalini kuruyordu.
Hluskova henüz suçlu bulunmuş değil ancak duruşmaları sürekli erteleniyor.
Pakistan'da 10 kilogramın üzerinde uyuşturucuyla yakalananlar idamla yargılanabiliyor.
Havalimanında durdurulduğunda valizlerinden 1.1 milyon dolarlık uyuşturucu çıkan kadın, kendisine komplo kurulduğunu savunuyor. Hluskova, içinde hediyeler olan iki bavulun kendisine verildiğini ve içinde eroin gizlendiğini bilmediğini söylüyor.
Geçen ay manken için terör saldırısı tehdidi savuran bir erkek, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İngiliz basını, manken Tereza Hluskova'nın daha önce de benzer seyahatler yaptığını bildiriyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRLANDA dublin pakistan uyuşturucu

En Çok Okunan Trend Haberler

İnternetten akrep satışı görenleri şaşkına çeviriyor

İnternetten akrep satışı görenleri şaşkına çeviriyor

Tektaşı penisine takıp evlenme teklif etti!

Tektaşı penisine takıp evlenme teklif etti!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada balık görmek ne demektir, ne anlama gelir? Balık ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık görmek ne anlama gelir?

Meğer dünyanın en tehlikelisi 'o'ymuş! Bulaştığını zombiye çeviriyor

Dokunduğunu zombiye çeviriyor!

Apollon Tapınağı'nda şimşek şöleni

Antalya'daki tapınakta ender rastlanacak an kaydedildi

Okul panosuna en büyük hayalini yazmıştı... Belediye başkanı o hayali gerçeğe dönüştürdü!

Okul panosuna en büyük hayalini yazmıştı! Büyük sürpriz...

Elbisesi yüzünden 'ahlaksızlık' davası

Elbisesi yüzünden 'ahlaksızlık' davası

Rize'de ilginç görüntü! Cami minaresini yatırdılar

Rize'de ilginç görüntü! Cami minaresini yatırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.