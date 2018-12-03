Genç manken fena yakalandı! Meğer hepsi planlanmış

Uzun seyahatini İrlanda Dublin'de ailesinin yanında sonlandırmayı amaçlayan Tereza amacına ulaşamadan yakayı ele verdi. Noel'de ailesiyle birlikte olmayı isterken Pakistan'da gözaltına alınan Tereza, çıkarıldığı mahkemem tarafından tutuklu yargılanıyor. İşte genç mankenin gözaltına alınma nedeni...

Gerçek heykeller kırılınca ortaya çıktı

Pakistan Lahore'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine uçmaya hazırlan Tereza, bavulundaki heykellerle yakalandı. Heykellerin kırılmasıyla ise gerçek ortaya çıktı.

Tereza, uçağa binmeden önce İngiltere'nin Manchester kentindeki sahte fotoğraf stüdyosunda bir adamla buluştu. Ayrıldıktan sonra ise İrlanda Dublin'de sonlandırmayı düşündüğü seyahatine gitmek için yola koyuldu.

Önce Pakistan Lahore'den Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi kentine uçmayı amaçlayan genç kadın, uçağa binemeden yakayı ele verdi. Bavulu incelenen Tereza, içinden çıkan şüpheli heykellerin güvenlik güçleri tarafından kırılması sonucu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.

Çünkü küçük heykellerin içinden 9 kilogramlık uyuşturucu çıktı. Gideceği ülkelere eroin götürdüğü anlaşılan Tereza, Pakistan'da apar topar gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Çek manken, şimdilerde 10 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya.

Mahkemede gözyaşlarıyla tahliyesini isteyen kadın, Noel tatilini ailesiyle birlikte geçirmenin hayalini kuruyordu.

Hluskova henüz suçlu bulunmuş değil ancak duruşmaları sürekli erteleniyor.

Pakistan'da 10 kilogramın üzerinde uyuşturucuyla yakalananlar idamla yargılanabiliyor.

Havalimanında durdurulduğunda valizlerinden 1.1 milyon dolarlık uyuşturucu çıkan kadın, kendisine komplo kurulduğunu savunuyor. Hluskova, içinde hediyeler olan iki bavulun kendisine verildiğini ve içinde eroin gizlendiğini bilmediğini söylüyor.

Geçen ay manken için terör saldırısı tehdidi savuran bir erkek, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.