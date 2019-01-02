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Genç model müjdeli haberi verdi

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SİNEMA TV  | 02.01.2019 08:56 | Son Güncelleme

Ağustos ayında hayatını birleştiren Vincent Cassel ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey ilk bebeklerini beklemenin heyecanını yaşıyor.

Kendisinden 30 yaş büyük Fransız aktör Vincent Cassel ile hayatını birleştiren Tina Kunakey, hamile olduğunun haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç model müjdeli haberi verdi

Kendisinden 30 yaş büyük Fransız aktör Vincent Cassel ile hayatını birleştiren Tina Kunakey, hamile olduğunun haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Fransız aktör Vincent Cassel, beyazperdenin gelmiş geçmiş en seksi kadınlarından biri olan Monica Belluci ile evliliğini sonlandırdıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük model Tina Kunakey ile hayatını birleştirmişti.
1997 doğumlu olan Tina Kunakey, 30 yaş farkına rağmen usta aktör Vincent Cassel ile büyük bir aşk yaşadıklarını her fırsatta dile getirdi; aşklarını kimseyi umursamadan doyasıya yaşamaya devam ettiler.
Geçtiğimiz Ağustos ayında sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren çiftten müjdeli haber geldi. 21 yaşındaki genç model ilk çocuklarını beklediklerine dair haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Vincent Cassel’ın, Monica Belluci ile olan evliliğinden 8 ve 14 yaşında iki kızı daha var.
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Anahtar Kelimeler:
Tina Kunakey Vincent Cassel

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