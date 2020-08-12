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  4. Genç model Yasmine Cecilia kendi evinde dehşeti yaşadı! Çığlıkları duyulmasa…

Genç model Yasmine Cecilia kendi evinde dehşeti yaşadı! Çığlıkları duyulmasa…

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

Instagram modeli Yasmine Cecilia evinde verdiği parti sonrası dehşet dolu anlar yaşadı. Partiye katılanlardan biri evi terk etmeyi reddettikten sonra genç kadına saldırdı.

Genç model Yasmine Cecilia kendi evinde dehşeti yaşadı! Çığlıkları duyulmasa…

Hollanda’da Ex On The Beach programıyla üne kavuşan model Yasmine Cecilia, kadına şiddet olaylarının son kurbanlarından biri oldu.

Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Cecilia, korkunç olayın kendi evinde verdiği partiden sonra yaşandığını söyledi.

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Partinin sonuna doğru davetlilerin evi terk etmeye başladığını ancak bir kişinin koltukta uyuduğunu belirten genç model, “Onu uyandırdım ve partinin bittiğini evine gitmesini söyledim. Koltuktan kalktı ve yatak odama giderek kapıyı kilitledi. Kapıya vurarak gitmesini tekrarladığımda üzerime saldırdı. Suratıma defalarca yumruk attı. Yere düştüğümde de vurmaya devam etti” dedi.

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Kanlar içinde kalan genç kadının çığlıklarını duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç modelin beyin travması geçirdiği ve burnunun kırıldığı tespit edildi.

İki gün boyunca tedavi altında tutulan Cecilia, “Polis 5-6 saat gözaltında tuttuktan sonra adamı serbest bırakmış. Adaleti sağlamak için gerekli adımları atacağım. Kendimle ilgilenebilmek için bir süre sosyal medyayı kullanmayacağım. Güçlü ve bir arada durmalıyız” ifadelerini kullandı.

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