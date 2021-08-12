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Genç oyuncu Arka Sokaklar dizisinde geri dönüyor

12.08.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’dan peş peşe gelen ayrılık haberleri, dizinin hayranlarını çok üzmüştü. Yakın zamanda yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi bu sefer bir ayrılık haberiyle değil diziye geri dönen bir oyuncuyla gündemde.

Genç oyuncu Arka Sokaklar dizisinde geri dönüyor

Arka Sokaklar dizisi peş peşe giden oyuncuları yüzünden bir süredir gündemden düşmüyordu. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Oya Okar gibi ana kadro yerinde duruyor olsa da gençlerin oluşturduğu yan rollerde ayrılıklar üst üste geldi. Onur Bay, Yüsra Geyik, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisine veda etti.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNE GERİ DÖNÜYOR

Arka Sokaklar dizisi bu sefer bir ayrılık haberi ile değil geri dönüş haberiyle gündem oldu. Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin’i canlandıran Furkan Göksel diziye geri dönüyor.

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2019 yılında diziden ayrılan Furkan Göksel, yeni sezonla birlikte yine Metin rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Furkan Göksel’in geri dönüşü hikâyede Hüsnü Çoban karakteri için de iyi olacak. Zira, Hüsnü’nün 3 çocuğu da diziden ayrılınca önemli bir boşluk oluştu.

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Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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