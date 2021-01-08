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Genç oyuncu Omar Rekik Arsenal'de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.01.2021 09:11 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Hertha Berlin'de forma giyen genç defans oyuncusu Omar Rekik'i kadrosuna kattı.

Genç oyuncu Omar Rekik Arsenal'de

Arsenal'in ara dönemde ilk transferi 19 yaşındaki Omar Rekik oldu. Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, Rekik'in bonservisi konusunda Hertha Berlin ile anlaşmaya varıldığı ve 19 yaşındaki stoperin tecrübe kazanması amacıyla ikinci yarıdan itibaren kulübün 23 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.

Daha önce Feyenoord, PSV, Manchester City ve Olympique Marsilya takımlarının altyapısında görev alan Rekik, vatandaşlığına sahip olduğu Tunus ve Hollanda'nın genç milli takımlarında da forma giydi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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