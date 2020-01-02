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  4. Genç rapçi Lexii Alijai hayatını kaybetti

Genç rapçi Lexii Alijai hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

ABD'de son dönemin popüler isimlerinden genç rapçi Lexii Alijai 21 yaşında hayatını kaybetti.

Genç rapçi Lexii Alijai hayatını kaybetti

Gerçek adı Alexis Alijai Lynch olan genç rapçi Lexii Alijai hayatını kaybetti. Lexii daha 21 yaşındaydı...

Alijai'nin Instagram'daki son paylaşımından saatler sonra ölüm haberinin gelmesi hayranlarını ve yakınlarını şoke etti.

Acı haberi ABD'li ünlü şarkıcı Kehlani de sosyal medyadan duyurdu. Kehlani paylaşımında "Şimdiye kadarki en kötü haberi aldım. Kızgınım, kafam karıştı, kalbim kırıldı, kızgınım. Seni seviyorum lexii. Bebeğim daha 21 yaşındaydı" dedi.

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Lexii'nin kuzeni Raeish Clark haberi Facebook sayfasından doğruladı. Kuzen Raeish, "Tüm kelimelerim tükendi. Benim güzel kuzenim çok yetenekli ve benzersiz ruhluydu." dedi.

Lexii, şubat 2019'da Anthony isimli tekli parçasını çıkarmıştı.

21 yaşındaki Lexii’nin ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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