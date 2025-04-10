Bu akşam (10 Nisan Perşembe) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV güncel yayın akışı

10 Nisan 2025 Perşembe akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. Biz de sizler için Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 kanallarının yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

10 NİSAN 2025 YAYIN REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün - Final

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Sustalı Ceylan

04:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

22:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

00:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

02:00 Sefirin Kızı

04:15 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:45 Deha

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Hayallerinin Peşinde

06.45 Vuslat

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.50 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 İddiaların Aksine

19.05 Ana Haber

19.45 Legia Varşova-Chelsea | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

22.00 Tottenham-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02.45 Seksenler

03.55 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Hudutsuz Sevda

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

00.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

03.15 Şahane Hayatım

04.00 Son Yaz

06.00 Kefaret