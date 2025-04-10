Bu akşam (10 Nisan Perşembe) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV güncel yayın akışı

10 Nisan 2025 Perşembe akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. Biz de sizler için Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 kanallarının yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm detaylar...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün - Final
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Sustalı Ceylan
04:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
22:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
00:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
02:00 Sefirin Kızı
04:15 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Hayallerinin Peşinde
06.45 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.50 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 İddiaların Aksine
19.05 Ana Haber
19.45 Legia Varşova-Chelsea | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
22.00 Tottenham-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02.45 Seksenler
03.55 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Hudutsuz Sevda
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
00.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
03.15 Şahane Hayatım
04.00 Son Yaz
06.00 Kefaret
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