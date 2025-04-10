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İnci Taneleri'nin genç oyuncusuyla aşk yaşıyordu! Aslı Bekiroğlu'nun mutluluğu kısa sürdü

İtirafları, açıklamaları ve rol aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Aslı Bekiroğlu şimdi de özel hayatıyla gündemde. Bekiroğlu, Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasında yeni aşkını ilan etmişti. Ünlü ismin mutluluğu kısa sürdü.

İnci Taneleri'nin genç oyuncusuyla aşk yaşıyordu! Aslı Bekiroğlu'nun mutluluğu kısa sürdü
Öznur Yaslı İkier

Beni Böyle Sev, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Son olarak Kutsal Damacana 5: Zombi'de boy gösteren Aslı Bekiroğlu, filmin galasına İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katılarak aşkını ilan etmişti.

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AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel'in birlikteliğinin üzerinden çok zaman geçmedi ama ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı.

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'MÜTHİŞ BİTTİ'

Ayrılık sonrası ilk açıklama Furkan Rıza Demirel'den geldi. Magazin Burada'nın haberine göre; Demirel, “Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu İnci Taneleri
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