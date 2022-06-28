Genç triatletler Ankara'da kampa girecek

2022 Avrupa Gençler Kupası'nda mücadele edecek Genç Triatlon Milli Takımı, Ankara'da kamp gerçekleştirecek.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Tiszaujvaros kentinde 16-17 Temmuz'da düzenlenecek yarışmada, Selinay Tuğçe Kır, Emir Aracı, Burak Çağdaş ve Taha Eren Coşkun mücadele edecek.
Milli takım, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin Eryaman Tesisleri'nde 1 Temmuz'da kampa girecek. Antrenörlüğünü Hüseyin Onur Aydemir ve Alper Tolga Köksoy'un yapacağı genç triatletler, 14 Temmuz'da Macaristan'a hareket edecek.
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