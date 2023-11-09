Genç Ümran’ın intihar etmek için denize atladığı şüphesi üzerinde duruluyor

Yüksekokul öğrencisi genç kızın intihar etmek için denize atladığı şüphesi üzerinde duruluyor.

İlçenin Yalıköy mahallesi açıklarında balıkçılar denizde ceset olduğu fark edince durumu Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine sahil güvenlik, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelerek yaptığı çalışma neticesinde cesedi denizden bota alarak limana getirdi. Otopsi yapılmak üzere sahilden ambulansla alınan cesedin, 19 Yaşındaki Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ümran Arslan’a ait olduğu tespit edildi.

Trabzon Adili Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin Ümran Aslan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Ege köyünde öğlen namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Arslan’ın cenazesine yakınlarının yanı sıra Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Atilla Cimer, Tonya MYO Müdürü Öğretim Görevlisi İlyas Gün, Beşikdüzü MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Karoğlu, öğrenci arkadaşları ve köylüler katıldı.

Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen olayla ilgili Ümran Arslan’ın arkadaşlarına, “Çok bunaldım biraz hava alayım geleceğim” dedikten sonra akşam yurda gelmediği ve ertesi gün denizde cesedi bulunduğu öğrenildi. Genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

