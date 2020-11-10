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Genç yaşta hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor

10.11.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Genç yaşta hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor

Katıldığı bir müzik yarışması sayesinde herkesin sempatisini kazanan Barış Akarsu, genç yaşında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası yüzünden aramızdan ayrılmıştı. Barış Akarsu’nun 28 yıllık yaşamı, beyaz perdeye uyarlanıyor.

Barış Akarsu, genç yaşta hayatını kaybederek tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Genç yaşta kaybettiğimiz rock sanatçısı Barış Akarsu'nun 28 yıllık yaşamına sığdırdığı tüm hikayeleri, film olarak geliyor.

Barış Akarsu, bir müzik yarışması ile adını duyurmuş ve çok kısa sürede tüm Türkiye’nin sempatisini kazanmıştı. Sesinin Cem Karaca’ya benzerliği ile ön palana çıkan genç şarkıcı 2007 yılında, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu.

Kısa sürede kendini Türk Haklına sevdirmeyi başaran, eşsiz sesi ile Türk Rock sevenleri etkileyen sanatçının hayatının film olacağı çok kısa bir süre önce Instagram üzerinden açıklandı. Açıklamanın hemen ardından yüzlerce beğeni alan gönderide, en çok soru alan konulardan biri de Barış Akarsu Filminin başrol oyuncusu kim olacağı yönünde oldu. Konu hakkında henüz açıklama yapılmazken, filmin çıkış tarihi de henüz bilinmiyor.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979’da doğan sanatçı küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duymuştu. Türk rock müziği yapan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Temmuz 2004'te Akademi Türkiye yarışmasına katılarak büyük ün kazandı. Üç yıl içinde iki stüdyo albümü çıkardı ve aynı zamanda Star TV'de yayınlanan Yalancı Yârim dizisinde oynadı. 29 Haziran 2007'de, çocuklara yönelik bir yardım konserinden dönüş yolunda bir araba kazasında ağır şekilde yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde beş gün geçirdikten sonra 4 Temmuz 2007'de 28 yaşında kazadan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü.

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