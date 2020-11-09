Ablalarının eşleriyle evlendiler! Gülden Karaböcek - Neşe Karaböcek ve Nazan Öncel...

Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek kardeşlerin hikayesi filmlere konu olacak türde. Yıllardır küs olan iki kardeş, ömürlerinin sonuna kadar da barışmayacak gibi görünüyor. Henüz 5 yaşındayken sanat hayatına adım atan Neşe Karaböcek, sesiyle başarıdan başarıya koşan bir şarkıcıyken başlayan hikaye yıllar içinde kardeşleri düşman edecek bir hikayeye dönüşüyor.

Albümleri yok satan, Altın Plak gibi en prestijli ödülleri kazanan Neşe Karaböcek, bir taraftan da oyunculuk yapıyordu. Unkapanın’da plak şirketi olan yapımcı Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek, zaman içinde eşini Elenor Plak gibi ülkenin en büyük plaçılarından biri haline getiridi.

Gülden Karaböcek ise 1974 yılında müzik piyasasına adım atmaya çalışan genç bir kızdı. Neşe Karaböcekü kardeşi Gülden Karaböcek’in ünlü olmasını hiç istemiyordu. Hatta rivayetlere göre Gülden Karaböcek’i engelliyordu. Neşe Karaböcek yaptığı engellemelerle birlikte ailesini de Gülden Karaböcek’e karşı taraf aldı. Yalnız kalan Gülden Karaböcek’e uzanan el Neşe Karaböcek’in eski eşi Elenor Müziğin yapımcısı Atilla Alpsakarya’dan geldi.