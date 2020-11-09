Ablalarının eşleriyle evlendiler! Gülden Karaböcek - Neşe Karaböcek ve Nazan Öncel...

Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek kardeşlerin hikayesi filmlere konu olacak türde. Yıllardır küs olan iki kardeş, ömürlerinin sonuna kadar da barışmayacak gibi görünüyor. Henüz 5 yaşındayken sanat hayatına adım atan Neşe Karaböcek, sesiyle başarıdan başarıya koşan bir şarkıcıyken başlayan hikaye yıllar içinde kardeşleri düşman edecek bir hikayeye dönüşüyor.
Albümleri yok satan, Altın Plak gibi en prestijli ödülleri kazanan Neşe Karaböcek, bir taraftan da oyunculuk yapıyordu. Unkapanın’da plak şirketi olan yapımcı Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek, zaman içinde eşini Elenor Plak gibi ülkenin en büyük plaçılarından biri haline getiridi.
Gülden Karaböcek ise 1974 yılında müzik piyasasına adım atmaya çalışan genç bir kızdı. Neşe Karaböcekü kardeşi Gülden Karaböcek’in ünlü olmasını hiç istemiyordu. Hatta rivayetlere göre Gülden Karaböcek’i engelliyordu. Neşe Karaböcek yaptığı engellemelerle birlikte ailesini de Gülden Karaböcek’e karşı taraf aldı. Yalnız kalan Gülden Karaböcek’e uzanan el Neşe Karaböcek’in eski eşi Elenor Müziğin yapımcısı Atilla Alpsakarya’dan geldi.
Neşe Karaböcek’le boşandıktan sonra sanatçı boşluğu yaşayan Atilla Alpsakarya bu boşluğu Gülden Karaböcek’le doldurmayı planlıyordu. Evsiz, parasız ve kimsesiz kalan Gülden’i evine alan ve ona bakan Alpsakarya, Gülden’in kariyerini inşa etmek için onunla evlenme kararı aldı.
Gülden Karaböcek kendini “zaten onunla yaşamaya başladıktan sonra insanların gözünde kirlenmiştim, adım çıkmıştı. Evlilik bir zorunluluk gibiydi. Hiçbir zamanla Atilla ile eş, sevgili gibi olmadık. Onu öyle görmedim. Hayat beni bu noktaya sürükledi” sözleriyle açıklamıştı. Kendisini çocukluktan beri yetiştirdiğini, analık babalık ettiğini söyleyen Neşe Karaböcek, onu ömür boyu affetmeyeceğini söylese de ikili birkaç kere barıştı, yeniden araları bozuldu.
Nazan Öncel ve kız kardeşi Pınar Güvenel de aynı adamla evlenen kardeşlerden. Nazan Öncel’in kocasını elinden aldığını söyleyen kardeşi Pınar Güvenel, ablasını hayatından sildi. Pınar Güvenel’in, ablam Nazan Öncel yuvamı yıktı iddialarına ünlü popçu Nazan Öncel, bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.
Akşit Togay önce Pınar Güvenel ile evlenmiş, ardından ablası Nazan Öncel ile dünyaevine girmişti. Pınar Güvenel’in “Kocam beni bırakıp ablamla birlikte oldu. Çocuğum travmalar geçiriyor” şeklindeki sözleriyle gündemden düşmemişti. Akşit Togay: “Ben bugüne kadar bu konularla ilgili olarak hiçbir medyaya konuşmadım. Her şey insanlar tarafından nasıl algılanıyorsa öyle olsun, ben böyle bir medyanın içinde asla olmam. Buna karakterim müsait değil. Şimdi her şey ortalara dökülüyor. Beni neyle suçlarlarsa suçlasınlar benim bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Pınar Hanım eskiden beri bu tarz açıklamalar yapıyor. Biz yine kendisine cevap vermiyorduk. Çocuğumun travmalar geçirdiği ise doğru değil, bu kendisinin uydurduğu şeyler.”
Annelerinin iki kardeşin barışmasını vasiyet ettiğini söyleyen Pınar Güvenel, bir dönem ablası Nazan Öncel’le barışmak istediğini söylemişti. “Onların ilişkilerini ilk duyduğumda çıldırdım, kafayı yemek üzereydim. 9-10 yıl tedavi gördüm. Herkesin bir onuru var. Eski kocanızın tercih ettiği kadın ablanız olsa siz de çok acı çekerdiniz.” diyen Pınar Güvenel, Nazan Öncel’i hiçbir zaman kıskanmadığını söyledi.
Akşit Togay, 25 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetti.
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