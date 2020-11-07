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Gençler, Eyyübiye Belediyesi ile geleceğe hazırlanıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.11.2020 13:12 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağı, yeni normale uygun bir şekilde TYT-AYT sınavlarına hazırlanan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağı, yeni normale uygun bir şekilde TYT-AYT sınavlarına hazırlanan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağı, yeni normale uygun bir şekilde TYT-AYT sınavlarına hazırlanan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağı, yeni normale uygun bir şekilde TYT-AYT sınavlarına hazırlanan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi, pandemi sürecinde bir süre kapalı olan ve normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan Kitap Otağı’nda gençleri sınavlara hazırlıyor. Öğrenciler, HES kodu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde merkeze alınıyor. Her türlü imkanın sağlandığı merkezde sınavlara hazırlanan öğrencilere soru çözümü, deneme sınavları ve kaynak yayınlarla destek veriliyor. Yenilenen yüzüyle hizmet veren Kitap Otağı’nda yeni kayıtlar da sürüyor.
İmkanı olmadığı için sınavlara evde hazırlanamadıklarını ve tavsiye ile kayıt yapmaya geldiklerini belirten öğrenciler ise sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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